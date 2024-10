A Letojanni (ME), i Carabinieri della Compagnia di Taormina, nell’ambito dei predisposti servizi antidroga, hanno arrestato un 41enne del luogo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, noto alle Forze di Polizia anche per reati specifici, era finito sotto l’attenzione dei militari dell’Arma che, dopo una meticolosa e mirata attività investigativa, nel pomeriggio di sabato scorso sono intervenuti presso il suo domicilio per eseguire una perquisizione.

All’interno dell’abitazione i militari hanno trovato e sequestrato circa 300 grammi di marijuana e quasi 130 grammi di hashish, contenuti in barattoli di vetro occultati in un pensile della cucina, laddove sono stati altresì trovate 4 dosi di marijuana pronte per la cessione, e circa 10 grammi di hashish sparsa sul tavolo. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione e vario materiale probabilmente utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, oltre ad un foglio manoscritto con appunti di nominativi, verosimilmente riconducibili a consumatori di droghe, indicante per ognuno somme da pagare.

La droga è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. Il 41enne, invece, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.