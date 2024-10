Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali continuano a essere tra le forme di risparmio più amate in provincia di Agrigento. In media, ad oggi, due abitanti su 3 hanno almeno un buono fruttifero postale e oltre il 70% della popolazione nell’Agrigentino possiede un libretto di risparmio.

Tra le varie soluzioni di investimento, l’ultima novità è rappresentata dal “Buono Premium”. Emesso solo in forma dematerializzata da Cassa Depositi e Prestiti, distribuito da Poste Italiane e garantito dallo Stato italiano, è dedicato ai titolari di Libretto Postale che apportano nuova liquidità e consente di ottenere un rendimento annuo lordo del 3,00% alla scadenza di un anno dalla data di sottoscrizione. Questa offerta è valida fino al 12 novembre prossimo, salvo chiusura anticipata da parte dell’Emittente.

È possibile sottoscrivere il Buono Premium in tutti i 73 uffici postali di Agrigento e provincia oppure online, per i titolari di Libretto Smart abilitato ai servizi dispositivi online, dal sito di Poste Italiane, da App BancoPosta o App Poste Italiane.

Accanto ai buoni, disponibili anche nelle tipologie più tradizionali, il Libretto di Risparmio Postale resta uno strumento di risparmio molto apprezzato, in particolare con i Depositi Supersmart.

L’offerta “Deposito Supersmart Pensione”, ad esempio, è dedicata ai pensionati INPS che accreditano la pensione sul Libretto Smart e prevede un tasso di rendimento sulle somme accantonate del 2,50% annuo lordo alla scadenza dei 364 giorni.

L’offerta “Deposito Supersmart Young”, invece, è dedicata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e assicura interessi sulle somme accantonate del 2,50% annuo lordo alla scadenza di 180 giorni.

L’offerta “Deposito Supersmart Open”, infine, prevede un tasso di rendimento del 2,00% annuo lordo alla scadenza di 360 giorni e può essere attivata da tutti i titolari di un Libretto Smart.

Il Libretto Smart, inoltre, è uno strumento evoluto che consente di gestire i risparmi anche online, sia sul sito poste.it sia con l’App BancoPosta e l’ App Poste Italiane.

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato italiano, i Libretti non hanno spese di apertura, chiusura e gestione, fatto salvo gli oneri di natura fiscale e sono disponibili nella tradizionale versione “cartacea” e nella versioni dematerializzata. I Libretti Smart possono essere aperti comodamente online (poste.it, App BancoPosta, App Poste Italiane) o presso gli sportelli di uno dei 73 uffici postali di Agrigento e provincia.