“Con grande soddisfazione, annunciamo che la nostra città avrà finalmente un campo di calcio a 11 in erba sintetica. Dopo aver redatto e presentato il Progetto esecutivo lo scorso giugno, infatti, questa mattina l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ci ha notificato il Decreto di finanziamento di 582.000 euro (del quale il Comune di Ribera è beneficiario grazie all’impegno dell’on. Carmelo Pace), al quale l’Amministrazione comunale ha aggiunto 224.000 euro stanziati attraverso il bilancio comunale, e che hanno permesso la realizzazione di questo progetto tanto atteso”. Lo affermano il Sindaco Matteo Ruvolo e l’Assessore allo Sport Giuseppe Maria Sgrò.

Il nuovo campo di calcio a 11 in erba sintetica sarà realizzato all’interno dell’Impianto sportivo polivalente di contrada Spataro. Il progetto di realizzazione del campo di calcio, che ha ottenuto già i pareri positivi anche del Coni e della Lega Calcio, prevede anche la ristrutturazione parziale degli spogliatoi, così come prevedono le attuali norme.

“Questo campo – aggiunge il Sindaco Matteo Ruvolo – rappresenta un grande traguardo per la nostra comunità. Offrirà ai nostri giovani, agli appassionati di calcio, ma soprattutto ai nostri atleti del “Ribera 1954”, un luogo dove allenarsi e giocare in sicurezza. È un investimento importante per il futuro sportivo della nostra città. A tal proposito, ricordiamo che ulteriori risorse pari a 140.000 euro (di cui 100.000 messi a disposizione dalla Regione anche queste grazie all’intervento dell’Onorevole Carmelo Pace) serviranno per l’acquisto della tribuna e dei lavori necessari per completare la parte destinata alla presenza del pubblico.

Siamo impazienti di vedere questo progetto prendere vita e di poter finalmente offrire alla nostra comunità una struttura sportiva all’avanguardia, con la speranza che un altro finanziamento possa, nell’immediato futuro, ridare vita allo Stadio comunale “Nino Novara” per il quale il Comune di Ribera è già in possesso di un Progetto Esecutivo.”

“Siamo orgogliosi – aggiunge l’Assessore allo Sport Giuseppe Maria Sgrò – di poter offrire una struttura di questo livello ai nostri cittadini. Il nuovo campo in erba sintetica permetterà di organizzare eventi sportivi di alto livello, permetterà al “Ribera 1954” di disputare i propri campionati in condizioni di gioco ideali e contribuirà a promuovere l’attività fisica e lo sport tra i giovani. Ringraziamo ancora una volta l’Onorevole Carmelo Pace per l’impegno mostrato, senza il quale la realizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile”.