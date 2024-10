Carissimi concittadini,

questa mattina ad Agrigento si è tenuto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato da Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Dott. Romano, per affrontare le tematiche relative allo svolgimento della Fiera del Rosario 2024.

La Fiera, come è noto, si rinnova quest’anno nel nuovo sito dell’Area Artigianale di c/da Bastianella.

L’area offrirà ai visitatori un accesso più agevole, maggiori possibilità di parcheggio, sarà dotata di servizi igienici, e consentirà una viabilità scorrevole e ordinata.

Tale scelta, condivisa pienamente dalla Prefettura di Agrigento, frutto di un’attenta analisi delle esigenze organizzative e di sicurezza, si inserisce in un percorso di valorizzazione di una manifestazione che rappresenta un patrimonio inestimabile per la nostra Città.

La Fiera del Rosario è molto più di una semplice fiera: è un momento di incontro, di scambio e di celebrazione delle nostre radici.

Trasferire l’evento in questa nuova sede significa non solo migliorarne l’organizzazione, ma anche creare uno spazio più ampio e accogliente per vivere insieme le nostre tradizioni e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità.

Il sindaco