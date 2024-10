Il Comune di Delia investe in nuove attrezzature per migliorare la pulizia del centro storico Delia – Il Comune di Delia continua a investire nel miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano. Questa mattina il sindaco ha presentato la nuova spazzatrice automatizzata, che a breve sarà operativa per la pulizia di tutte le vie del centro storico. “Come amministrazione non ci fermiamo, guardiamo sempre avanti e cerchiamo di migliorare il paese in cui viviamo”, ha dichiarato il sindaco. “Questa nuova spazzatrice ci permetterà di garantire una pulizia più efficace e costante delle strade del centro, contribuendo a rendere Delia più pulita e decorosa per tutti i cittadini e i visitatori”. Il sindaco ha inoltre ringraziato La SSRR Impianti per la collaborazione e la celerità con cui ha risposto alle esigenze del territorio, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico tra Comune e aziende locali per migliorare i servizi alla comunità. Per garantire l’efficacia delle operazioni di pulizia, l’amministrazione informerà la cittadinanza sui dettagli relativi agli orari e alle modalità di intervento tramite un’apposita ordinanza, che permetterà di rendere le strade libere e accessibili per il passaggio della spazzatrice. “La spazzatrice precedentemente in dotazione, di dimensioni più ridotte, continuerà a essere utilizzata per la pulizia del cimitero comunale, consentendoci di mantenere in ordine anche le aree più ristrette”, ha spiegato il sindaco. “Andiamo avanti, con risultati continui, sempre guardando al futuro e avendo a cuore il benessere dei nostri cittadini”. Il Comune di Delia resta impegnato nel miglioramento continuo dei servizi e invita la cittadinanza a collaborare per mantenere la città pulita e accogliente.