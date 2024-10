San Leone, vandali in azione sul lungomare. Danneggiati numerosi vasi decorativi. L’artista canicattinese Vito Avarello: “sfregio nei confronti della città e di chi ama il bello e l’arte”

Il lungomare di San Leone ad Agrigento è stato nuovamente oggetto di atti di vandalismo. Ignoti, hanno distrutto diversi vasi decorativi che si trovano lungo la passeggiata al mare suscitando parecchia indignazione tra coloro i quali frequentano quei luoghi in cerca di qualche momento di relax. Tra questi anche l’artista canicattinese Vito Avarello, noto per le sue opere artistiche “Qualche anno fa – scrive Vito Avarello- ,facendo una passeggiata sul lungomare di San Leone, mi sono compiaciuto nel vedere questo tratto di marciapiede abbellito con queste ceramiche a pigna e a belle coppe a calice dipinte come le maioliche di Caltagirone. Rritornato in quel luogo,- conclude l’artista di Canicattì- sono rimasto sconcertato di quel barbaro sfregio fatto nei confronti non solo di una città come Agrigento, Capitale della Cultura 2025 ma anche nei confronti di quelle persone che apprezzano il bello e perché no l’arte”.