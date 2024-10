Nella notte Vizzini è stata teatro di un audace colpo ai danni di due istituti bancari. I malviventi, agendo con rapidità e precisione, hanno preso di mira le filiali di Unicredit e Banca Agricola Popolare di Ragusa, entrambe situate nella centralissima via Vittorio Emanuele.

La eecnica dell’rscavatore

La tecnica utilizzata dai criminali è ormai tristemente nota: un escavatore, presumibilmente trasportato sul luogo del crimine tramite un camion, è stato impiegato per sradicare letteralmente i bancomat dalle rispettive sedi. Dopo aver bloccato l’accesso alla via, i ladri hanno agito indisturbati, portando a termine il loro piano in tempi brevi. L’escavatore, divenuto ormai inutile, è stato abbandonato sul posto.

Le indagini in corso

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Vizzini e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia. Gli inquirenti stanno attualmente visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di identificare i responsabili. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Catania, che effettueranno i rilievi del caso.

Danni e bottino ancora da quantificare

Al momento, l’entità dei danni subiti dalle due banche e l’ammontare del denaro sottratto non sono ancora stati quantificati. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno verificando ulteriori elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per la risoluzione del caso. Alcuni dettagli relativi all’esecuzione del piano potrebbero addirittura risultare paradossali, una volta portati alla luce.