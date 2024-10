Dopo l’annullamento della Fiera del Rosario a Canicattì, causato dal disaccordo dei fieristi riguardo allo spostamento del sito da viale Carlo Alberto alla zona artigianale, deciso all’ultimo momento, il sindaco Vincenzo Corbo ha emanato un’ordinanza che sospende il mercato settimanale fino a nuova comunicazione. Gli ambulanti, in sit-in da tre giorni presso la zona artigianale, ribadiscono che quest’area non è adatta per svolgere la loro attività. Sottolineano inoltre che 200 famiglie sono rimaste senza lavoro e si dichiarano disposti a trasferirsi da viale Carlo Alberto, ma solo in una zona più adeguata che non sia quella artigianale.

Gli ambulanti ricordano anche che non è mai stato effettuato il censimento del mercato, come previsto, e che le strisce per il montaggio delle bancarelle, utili a garantire le distanze e le vie di fuga, sono state cancellate in occasione del Giro d’Italia e mai ripristinate. Nel frattempo, chiedono di poter lavorare in attesa di un accordo, poiché i loro furgoni sono carichi di merce che rischia di rimanere invenduta. Il sindaco Corbo ha fissato un incontro per giovedì pomeriggio, 24 ottobre, per cercare di trovare una soluzione.