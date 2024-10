Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un 83enne di Favara per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, comparirà in aula il prossimo 24 febbraio per la prima udienza del processo.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe maltrattato la moglie negli ultimi tre anni. L’imputato è stato anche destinatario di un divieto di avvicinamento in seguito ad una recente denuncia della moglie. Quest’ultima, secondo quanto raccontato, sarebbe stata minacciata e in una occasione anche inseguita dal marito mentre impugnava un martello.