Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno svaligiato un’abitazione di un impiegato cinquantaseienne in via Mazzini, a non molta distanza dal tribunale. I balordi sono riusciti ad aprire la porta con facilità ed entrare in casa. All’appello mancherebbero alcuni oggetti di valore e una cospicua somma di denaro.

Il bottino è in corso di quantificazione. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, tornato in città dopo due giorni di assenza. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona.