Una ragazza di circa vent’anni è rimasta ferita a causa dell’esplosione di una sigaretta elettronica mentre si trovava in piazza Olivella a Palermo. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo del 20 ottobre in una piazza affollata di turisti. La giovane, seduta su una panchina in compagnia del fidanzato, stava utilizzando il dispositivo quando questo le è esploso in mano, causandole lesioni alla bocca e la rottura di almeno un dente. Una densa nube di fumo nero ha avvolto il viso della ragazza subito dopo lo scoppio, generando momenti di panico tra i presenti. Alcuni testimoni hanno inizialmente ipotizzato si trattasse di un petardo o addirittura di un colpo di pistola.

Intervento dei soccorsi e accertamenti

A capire cosa stava succedendo sono stati i proprietari di un ristorante nelle vicinanze che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono velocemente arrivati i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla giovane malcapitata, che è stata poi trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti e cure mediche. La coppia, di origini polacche, si trovava a Palermo per una vacanza, purtroppo interrotta dal questo brutto incidente assolutamente imprevedibile per modalità.