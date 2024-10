La direzione del Distretto Sanitario di Licata comunica che, a causa di un guasto tecnico provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi, a partire da oggi, lunedì 21 ottobre, il PTA di Palma di Montechiaro sarà soggetto a chiusura temporanea per consentire gli opportuni interventi tecnici. Tutti i servizi verranno ugualmente garantiti, senza soluzione di continuità, presso gli analoghi uffici del Distretto di Licata all’interno dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Gli utenti già prenotati verranno contattati telefonicamente per una puntuale riprogrammazione degli appuntamenti. I servizi di guardia medica, PPI adulti e pediatrico saranno disponibili presso i locali del consultorio familiare di via Maccacaro. Nello scusarsi con l’utenza per il temporaneo disagio, la Direzione distrettuale fornisce il numero telefonico 0922790234 per ogni informazione.