Un soccorritore della Seus 118 e’ stato aggredito e ferito in via Leonardo Da Vinci, a Palermo. Era sul posto insieme a un collega per prestare soccorso a una coppia coinvolta in un incidente stradale non grave. Un codice verde, con la richiesta di intervento giunta alle 8.56 presso la Centrale operativa del 118 e l’arrivo dell’ambulanza dieci minuti dopo. Uno sconosciuto ha strattonato il soccorritore, gli ha strappato la divisa e lo ha colpito con una testata in fronte, causandogli una ferita lacero-contusiva e uno stato confusionale. Trasportato all’ospedale Civico, gli sono stati apportati 6 punti di sutura e ha avuto diagnosticato un trauma cranico non commotivo. Sul posto e’ poi intervenuta la polizia ma l’aggressore si era gia’ allontanato.

Il presidente della Seus, Riccardo Castro, afferma: “Condanniamo questo vile gesto, purtroppo l’ennesima aggressione nei confronti dei nostri soccorritori. Fin dal momento del mio insediamento ho considerato tra le nostre priorita’ le misure di contrasto a questo vergognoso fenomeno”. Come gia’ annunciato nei mesi scorsi doteremo al piu’ presto i nostri equipaggi del 118 di apposite bodycam come deterrente. Inoltre la Seus si costituira’ parte civile nei processi contro gli autori delle aggressioni, ha avviato campagne di sensibilizzazione e sta predisponendo un sostegno psicologico. Interviene anche Fabio Genco, direttore della Centrale Operativa del 118 Palermo-Trapani: “I soccorritori erano giunti sul posto in appena 10 minuti per un incidente non grave, come dimostra il codice verde dell’intervento. Si tratta di un gesto vile che condanniamo con fermezza e che non puo’ avere alcuna giustificazione”.