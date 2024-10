Ripresa la raccolta di sangue, a Campobello di Licata. L’ iniziativa dell’Avis-Associazione Volontari Italiani del Sangue. Sono state raccolte 20 sacche di sangue ed eseguiti due controlli sanitari.

La donazione di sangue si è tenuta nella sede Avis, sita in via Nicotera, sotto lo slogan: “”‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se””. Il 3 novembre la prossima giornata della donazione di sangue.

L’appello dell’Avis, intanto, è sempre più presente: “”Donate sangue””.

Previste, sino a dicembre, altre raccolte di sangue.

Giovanni Blanda