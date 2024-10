si è ufficialmente dato il via alla consegna anticipata dei lavori per il complesso sportivo “Michele Dario Carvello” che vedrà importanti interventi di consolidamento della recinzione, sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio, installazione di un impianto fotovoltaico e la realizzazione di un nuovo manto erboso. La consegna dei lavori, sotto riserva di legge, è avvenuta in conformità alla normativa vigente. “L’avvio di questi lavori rappresenta un segnale concreto dell’impegno della nostra amministrazione verso il potenziamento delle strutture sportive della città – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il nuovo impianto fotovoltaico ci consentirà di ridurre i consumi energetici, mentre il miglioramento delle infrastrutture esistenti renderà il complesso più sicuro e accogliente per tutti i cittadini. Sono fiducioso che i lavori procederanno nei tempi previsti e che presto la comunità potrà beneficiare di uno spazio sportivo rinnovato e all’avanguardia.” La decisione di procedere con urgenza è stata presa per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari, migliorando così la sicurezza e la funzionalità del complesso sportivo, un punto di riferimento per la comunità locale. I lavori, che dureranno 180 giorni consecutivi a partire da oggi, sono stati affidati all’Impresa aggiudicatrice A. C. Group s.r.l. con sede in via Favara e sono supervisionati dal dott. agronomo Marotta Andrea, nella qualità di legale rappresentante, che ha verificato tutte le condizioni necessarie per l’inizio delle operazioni, compresa l’accessibilità dell’area e la conformità con il progetto esecutivo approvato. “L’opera che oggi prende avvio è un progetto strategico, nato dalla volontà di migliorare le strutture esistenti e di investire in sostenibilità e innovazione, ha detto da parte sua l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Giordano . Il nuovo impianto di illuminazione, abbinato all’impianto fotovoltaico, garantirà un notevole risparmio energetico e contribuirà a rendere il nostro complesso sportivo più moderno ed efficiente. Ringrazio tutti i tecnici e gli uffici coinvolti per il lavoro svolto fino ad ora e sono certo che, con la collaborazione di tutti, raggiungeremo l’obiettivo nei tempi previsti.” Il progetto, del valore complessivo di € 770.000,00, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 65 del 19/10/2023. La comunità sportiva di Delia potrà presto usufruire di una struttura in linea con gli standard più moderni in termini di sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale.

