si apre la manifestazione dedicata al medioevo Racalmutese ”Medioevo a lu cannuni” Sabato

26 Ottobre alle 18:00 con il convegno “Cibus Popoli” dedicato all’alimentazione e agli stili di vita

nella Sicilia del medioevo.

relatori: dr .Filippo Sciara (medioevalista)

dr. Salvatore Bonfiglio (medico e storiologo)

dr. Mario Liberto (giornalista e scrittore)

nonché interventi di esperti nel settore e associazioni, coordina Lillo Alaimo Di Loro.

A cui seguirà la degustazione del cibo tipico di quell’epoca ”cavati di la Maiddra” e vino.

Nella Domenica del 27 Ottobre è prevista la passeggiata naturalista, lungo la via dei castelli,

con partenza alle ore 9 dal castelluccio e arrivo al Castello Chiaramontano, promossa

dall’associazione Rette paralelle.

Alle ore 17:30 si svolgerà il corteo storico medievale con partenza da Piazza Della Repubblica,

saluto delle autorità nel chiostro del palazzo di città, proseguendo lungo le vie cittadine.

Alle ore 19 in Piazza Umberto I° la rievocazione storica “Lu zzitaggiu di Antonino del Carretto

con Costanza Chiaramonte baronessa di Racalmuto” la voce narrante del prof. Piero Carbone ci

condurrà nella rappresentazione scenica dell’unione delle due potenti famiglie.

Si proseguirà infine nell’atrio del castello Chiaramontano con il banchetto di corte, l’apertura

delle cantine e delle locande, nella cornice festosa di balli cibo e vino.

Diverse le novità in questa seconda edizione, che richiama un importante periodo storico di

Racalmuto e della sua evoluzione e che si propone nelle successive edizioni una più ampia e

definita manifestazione di coinvolgimento, di nuovi luoghi e spazi.

La manifestazione è promossa dalla ProLoco di Racalmuto con il patrocinio del comune di

Racalmuto, dalla regione Siciliana e dalle attività commerciali che parteciperanno attivamente

all’iniziativa