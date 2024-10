Proteggere i propri dati quando si naviga online con il telefono, il tablet o il computer è sempre più difficile ma sempre più importante. Le truffe, i furti d’identità, gli attacchi alle carte di pagamento sono sempre più frequenti e hanno effetti sempre più gravi. Nel frattempo le nuove generazioni, che sono native digitali, vivono una vita costantemente online aumentando l’esposizione ai rischi e i genitori faticano a tenere il passo dei figli minorenni sui social.

Per rispondere a tutte queste sfide Federconsumatori Sicilia ha deciso di pubblicare, sul proprio sito Web, una serie di 20 articoli e 10 video dedicati alla sicurezza online. I principali rischi derivanti dall’uso delle nuove tecnologie vengono illustrati in maniera semplice, per un pubblico di non specialisti, e per ogni rischio viene sempre spiegato come proteggersi e come evitare di cadere in trappola.

“Questa iniziativa – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – rientra all’interno del progetto Sportelli Aperti al Consumatore, di cui Federconsumatori Sicilia è capofila, e mira a rispondere ad un problema concreto: sempre più utenti restano vittime di attacchi online, truffe contro i conti correnti o le carte di credito, furti d’identità digitali. Non è un problema che tende a diminuire e, tra l’altro, non sempre è possibile rimediare ai danni specialmente perché molte vittime denunciano troppo tardi l’accaduto, a volte anche per vergogna. Conoscere i rischi – conclude La Rosa – può salvare molti consumatori. Per questo abbiamo realizzato questo materiale informativo e lo abbiamo tarato su un lettore non esperto”.

Il progetto Sportelli Aperti al Consumatore, all’interno del quale rientra questa iniziativa, è realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Siciliana, con l’utilizzo di fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Federconsumatori è l’associazione capofila, mentre Unione Generale Consumatori (UGCons) e Aiace sono associazioni partner.

Dal 12 ottobre 2023 all’11 ottobre 2024 sono stati aperti 4 sportelli fisici a Termini Imerese (Pa), Pietraperzia (En), Caltanissetta e Paternò (Ct) per assistere i consumatori. Il materiale informativo sulla sicurezza online resta disponibile anche dopo la chiusura del progetto, gratuitamente, sul sito Web di Federconsumatori Sicilia all’indirizzo www.federconsumatorisicilia.it/temi/sicurezza-online.