Sabato 26 ottobre, presso lo stadio François Meyer di Forbach, Francia si terrà un importante triangolare internazionale di calcio amatoriale. La squadra italiana dell’ASD Quelli del Venerdì di Ravanusa affronterà il team francese SG Marienau Anciens e quello tedesco EV Geislautern. L’evento, che si svolgerà nel pomeriggio, rappresenta una significativa occasione di scambio culturale e sportivo tra le tre nazioni.

La manifestazione non sarà solo una competizione sportiva, ma un’opportunità per rafforzare i legami di amicizia tra le comunità coinvolte. La trasferta permetterà alla squadra ravanusana di rappresentare non solo i colori della propria città, ma anche i valori di solidarietà e collaborazione che lo sport può generare tra diverse realtà. Oltre all’aspetto sportivo, il Sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, incontrerà il suo omologo francese, favorendo un dialogo costruttivo volto a rilanciare e consolidare i rapporti tra le città di Forbach e Ravanusa.

Alla partita parteciperà come giocatore anche il Sindaco S. Pitrola, che sottolinea l’importanza dell’evento come momento di condivisione e crescita per la comunità. “Attraverso lo sport possiamo abbattere barriere e costruire ponti che uniscono le nostre comunità”, ha dichiarato il primo cittadino.

Quelli del Venerdì e il Sindaco Salvatore Pitrola rivolgono un invito speciale ai numerosi ravanusani che vivono nella regione: “Venite a sostenerci e a vivere insieme questa esperienza, che sarà un’occasione unica per incontrarsi e celebrare i valori dello sport e dell’amicizia internazionale”.