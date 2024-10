Solo per un caso è stato evitato un incidente che avrebbe avuto conseguenze tragiche. Un auto lasciata incustodita, presumibilmente in via Cavour a Capaci, senza il freno a mano attivato, è scivolata attraversando via Domenico Sommariva andando a infrangere sull’aiuola di fronte. Per fortuna, nel suo slalom non ha per fortuna colpito altre auto in transito e i pedoni che affollavano l’area pedonale.