Esperti a confronto sul futuro dell’uva da tavola a Castrofilippo. In programma, il convegno sul tema “Uve Apirene” quale prospettive per Castrofilippo. Ambire all’uva senza semi (Autumn Crisp)” L’iniziativa che è stata organizzata dalla Brucculeri Group, dalla Golden Grapes, dall’azienda agricola Lo Brutto e dall’azienda agricola Fratelli Graci in collaborazione con Sun World è in programma il 29 ottobre presso la sede dell’associazione “Pi Nichi e Pi Ranni” in via Libertà con inizio alle 18. Interverranno: Vincenzo e Giuseppe Leone di Frutta In, Gaetano Drogo agronomo, Dario Brucculeri produttore di uva senza semi, Federico Taibi agronono. Al termine ne seguirà un dibattito. “Invitiamo- dicono gli organizzatori- tutti i produttori di uva di Castrofilippo e dei comuni dell’hinterland a prendere parte a questa importante iniziativa che vuole accendere un focus sulla coltivazione di uva da tavola senza semi ( uve apirene) che sono parecchio apprezzate dai consumatori ritagliandosi una importante fetta di mercato. Inoltre,-concludono- potrebbe essere una grande occasione di sviluppo per il nostro territorio ”

Giovanni Blanda