Il mural ceramico intitolato “L’Iliade”, grande opera del maestro Silvio Benedetto all’esterno del Centro Polivalente di Campobello di Licata (provincia di Agrigento), conservatosi in perfetto stato per circa un ventennio, in questi ultimi anni ha sofferto alcuni danni nella sua superficie a causa del lancio di piccoli sassi, che hanno fatto saltare parte delle superfici smaltate istoriate permettendo all’acqua piovana d’infiltrarsi con conseguente distacco di ulteriori zone.

Benedetto ha segnalato più volte alle Amministrazioni di turno l’urgenza di riparare i danni, ottenendo solo indifferenza.

Il maestro italo-argentino ha sollevato anche più volte la sua indignazione attraverso i suoi video “Le opere d’arte protestano”, e piú volte ha dichiarato: “Anche la gente di Campobello dovrebbe protestare e salvaguardare le opere d’arte pubbliche perché l’arte e la cultura sono un bene comune, dovrebbe andare a vedere in che stato si trova il mural “L’Iliade” e dovrebbe , insieme a me, difenderlo, insieme a me augurarsi che l’attuale Sindaco Vito Terrana presti particolare attenzione a quest’opera: ancora si è in tempo prima che certi danni divengano irreparabili.”.