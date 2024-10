Nuovo finanziamento del Pnrr in arrivo al comune di Montevago per la realizzazione di una nuova mensa scolastica. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Il progetto presentato del comune belicino, dell’importo complessivo di 218.357 euro, è tra quelli ammessi nella graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando promosso dal ministero dell’Istruzione per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle province e le città metropolitane, per i convitti. Sono stati finanziati complessivamente 890 interventi in tutta Italia.

“Grande soddisfazione per quest’ennesimo finanziamento del Pnrr – afferma il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – che ci consentirà di realizzare una nuova mensa scolastica all’interno dell’edificio, appena ristrutturato, della scuola dell’infanzia ‘Biagio Marino’. Un ringraziamento va ai dirigenti e ai dipendenti comunali che anche stavolta, dando seguito agli atti d’indirizzo dell’amministrazione, si sono fatti trovare pronti per partecipare al bando nei tempi previsti con un progetto di qualità e soprattutto di grande utilità sociale. Continuerà il nostro lavoro di progettazione – conclude La Rocca Ruvolo – per poter cogliere le opportunità di finanziamento del Pnrr per i piccoli comuni”.