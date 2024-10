Rimborso delle spese di trasporto per l’anno scolastico 2024/2025, destinato alle famiglie degli studenti residenti a Naro che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado. Scadenza entro giovedì 31 ottobre.

Il rimborso sarà concesso alle famiglie con un reddito Isee fino a euro 10.632,94.

In caso di fondi residuali, sarà possibile un contributo proporzionale per le famiglie con reddito Isee compreso tra euro 10.632,95 e euro 20.000.

Giovanni Blanda