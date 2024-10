Fino al 22 novembre, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” vige il restringimento di entrambe le carreggiate, dal km 22,900 al km 23,200, mediante la chiusura delle corsie di sorpasso. Sulla stessa tratta autostradale il limite massimo di velocità è di 60 chilometri orari ed è vietato il sorpasso dei mezzi. Il provvedimento si è reso necessario per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della galleria artificiale ubicata al km 23 dell’autostrada in oggetto.

Parzializzazione della carreggiata in direzione Catania

Sempre fino al 22 novembre, sulla A19 vige la parzializzazione della carreggiata in direzione Catania, dal km 9,450 al km 9,900, mediante la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. Anche su questa tratta autostradale è consentito un limite massimo di velocità di 60 chilometri orari ed è vietato il sorpasso dei mezzi. I lavori riguardano il completamento, l’ammodernamento ed il potenziamento della sede stradale.

Raccomandazioni di Anas

