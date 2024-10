I poliziotti del commissariato di Canicattì, in esecuzione di un’ordinanza del gip del tribunale di Agrigento, hanno arrestato un quarantaseienne del posto per le minacce di morte all’indirizzo dell’ex compagna e dell’ex suocera. L’uomo è stato posto ai domiciliari in una comunità terapeutica con obbligo di braccialetto elettronico. Nelle scorse settimane il disoccupato si era reso protagonista di un tentativo di incendio quando si era barricato all’interno della sua abitazione minacciando di appiccare un rogo.