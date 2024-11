Ladri in azione a Menfi. Ignoti malviventi sono riusciti a rubare ben 500 chilogrammi di rame dall’impianto elettrico di sollevamento delle acque irrigue di proprietà del Consorzio di Bonifica “Agrigento 3”. A fare la scoperta sono stati alcuni dipendenti che non hanno potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Il danno stimato è di circa 40 mila euro. Il furto comporta disagi agli agricoltori e alle irrigazioni del territorio. Nelle scorse settimane i ladri erano entrati in azione a Sambuca di Sicilia dove era stato messo a segno un colpo agli impianti del Lago Arancio per un danno di 300 mila euro.