Il Codacons, attraverso il Responsabile Regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali, Giuseppe Di Rosa, interviene per fare chiarezza su quanto riportato dal Circolo Vittoria Giunti del Partito Democratico, riguardo alla vicenda della Villa del Sole e la difesa dei confini della Valle dei Templi.

“Nella nostra precedente nota stampa, abbiamo chiaramente richiesto al Consiglio Comunale di revocare in autotutela la variante urbanistica che ha permesso la costruzione di un asilo nella storica area della Villa del Sole, sottolineando come questa delibera violi le normative di tutela ambientale e paesaggistica. La nostra era un’istanza mirata, un’istigazione esplicita a ritirare una delibera controversa, per garantire trasparenza e legalità. Non c’è mai stata l’intenzione di compromettere i confini della Valle dei Templi, patrimonio che il Codacons ha sempre difeso con fermezza e dedizione.”

“Spiace constatare che il segretario del circolo cittadino del PD, anziché sostenere la causa per il bene della città, sembri invece cercare, con ripetute manipolazioni delle informazioni, di accreditarsi battaglie che il Codacons ha condotto in solitaria e con determinazione. Questa distorsione non solo è irrispettosa verso il nostro operato, ma anche verso l’intera comunità che attende fatti e non speculazioni.”

“Sarebbe bastato al segretario del circolo PD leggere il nome del file per comprendere appieno il messaggio. Il documento, infatti, è stato intenzionalmente intitolato: “NOTA STAMPA PROPOSTA RIVISITAZIONE DEI CONFINI DEL PARCO ISTIGAZIONE AL MALAFFARE DELLA AMMINISTRAZIONE del 02.11.2024” – un titolo inequivocabile che riflette il nostro intento di denuncia e istigazione alla riflessione critica nei confronti dell’amministrazione. Ma forse anche stavolta ha perso una buona occasione per stare zitto.”

Invitiamo, dunque, il Circolo Vittoria Giunti e chiunque voglia unirsi alla difesa del patrimonio di Agrigento, a farlo con trasparenza e rispetto per la verità. Il Codacons continuerà a vigilare e a portare avanti le sue battaglie per la tutela della città, senza permettere che il proprio operato venga travisato o sfruttato per altri fini.

IL Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali

Giuseppe DI ROSA