Avvicendamento di pediatri di libera scelta per l’ambito territoriale di Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana. Al dottor Giovanni Natalello, che va in quiescenza dopo anni di grande impegno, succede, da oggi, il dottor Giuseppe Amella. Oltre che per il comune di Porto Empedocle, il dottor Amella, manifestando notevole spirito di collaborazione alle necessità organizzative del Distretto Sanitario di Agrigento, presterà il suo servizio anche a Siculiana e Realmonte.

Nelle giornate del martedì il professionista sarà infatti presente nelle ore del mattino presso l’ambulatorio di Siculiana e, in quelle pomeridiane, a Realmonte. L’utenza del territorio interessato può già formalizzare, presso i servizi di anagrafe assistiti del Distretto, la nuova scelta del pediatra. Al dottor Amella gli auguri di buon lavoro da parte della Direzione del Distretto Sanitario di Agrigento.