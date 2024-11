Giuseppe Guarino, 86 anni è morto all’ospedale Villa Sofia dopo essere stato investito sulle strisce pedonali in viale Strasburgo a Palermo. L’incidente si è verificato tre settimane fa. L’uomo e la moglie di 82 anni stavano attraversando all’altezza del vicolo Pantelleria sono stati investiti da una 46enne alla guida di una Peugeot 206. La donna è ora indagata per omicidio stradale. I sanitari del 118 hanno portato i coniugi in ospedale. Le condizioni della moglie erano meno gravi. Il marito è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. La procura ha disposto l’autopsia e la salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale.