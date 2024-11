Il responsabile delle relazioni internazionali del World Council for medical tourism, Jorge Toledo Sauri, in visita in Sicilia. Occasione importante sul fronte di una sanità che travalica i confini non solo regionali ma anche nazionali e che punta all’eccellenza dell’offerta sanitaria coniugando cura e turismo. Una formula in forte crescita a livello mondiale: sono circa 15 milioni le persone che ad oggi viaggiano all’estero per cure mediche ogni anno. Ad accoglierlo e a guidarlo il team del Care on holiday, azienda siciliana di turismo medico unica nel Sud Italia: “Per noi è stato segno di grande stima – dice Chiara La Barbera, socio di maggioranza – ed un onore accogliere Jorge Toledo Sauri. Il nostro obiettivo è offrire esperienze di viaggio straordinarie e trattamenti sanitari di alta qualità”.

Palermo, Gela, Catania, Ragusa, Trapani, sono le zone visitate da Toledo Sauri, dove sorgono le strutture che fanno parte della rete Care on holiday. “Il nostro punto di forza è avere messo insieme le eccellenze professionali presenti nella nostra isola. – aggiunge La Barbera – La Sicilia, con la sua offerta sanitaria privata e turistica, con il conforto di un clima mite per gran parte dell’anno, rappresenta la meta ideale per l’utenza potenziale”. Una nuova realtà dunque ma con prospettive di crescita notevoli e verso la quale il responsabile delle relazioni internazionali del World Council for medical tourism ha mostrato la sua piena disponibilità: “Siamo lieti di supportare Care on holiday, aiutarla a diventare protagonista nel turismo mondiale con la Sicilia come meta preferita dai consumatori. La nostra visita è stata mirata proprio alla certificazione della loro rete”.

Il supporto arriva anche dal Comune di Palermo: “Pronti a costruire una rete. – dichiara l’assessore allo Sport e Politiche giovanili Alessandro Anello – Palermo dovrà avere il suo ruolo strategico nell’offerta turistica”.

Propositivo anche il sindaco di Balestrate Vito Rizzo: “Il turismo medico è un ulteriore potenziale volano per l’economia siciliana”.

Il turismo sanitario coinvolge non solo persone provenienti da paesi occidentali ma anche da aree in via di sviluppo in cerca di cure specialistiche. “Accesso a cure mediche di alta qualità con specialisti rinomati, – conclude La Barbera – tempi di attesa più brevi per le procedure mediche e connubio di cure mediche e riabilitative con viaggi turistici sono i punti a favore di questa nuova formula di offerta sanitaria”.