Riscossione proventi della Carta di identità elettronica, da a 1 a 15 ottobre.

Ecco i dati: accertamento entrata: 12 mila euro; riscossioni disposte in precedenza: 6.487 , 79, euro; riscossioni con atto recente: 1.811,35 euro; residui da conservare: 3.700,86 euro. Il documento trasmesso all’ufficio dei servizi finanziari.

Non manca l’accertamento dei proventi per violazioni al codice della strada, da luglio a settembre.

Accertata la somma di euro 4.251,10.

Giovanni Blanda