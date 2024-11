Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia di Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno sorpreso, in una traversa di via Venezia, mentre cedeva un involucro ad un’altra persona: i due sono stati identificati, la dose sequestrata insieme a 40 euro in contanti. Nel borsello del pusher gli agenti hanno trovato altre 935 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, mentre nel suo appartamento, nascosti nella camera da letto dietro dei peluches, c’erano 23 grammi di cocaina, quasi 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per confezionare le dosi. Per il giovane il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.