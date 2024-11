Ecco. Sono Silvio Benedetto. Insieme a Calogero Gueli sindaco visionario e con la collaborazione di artisti amici oltre all’appoggio di tanta gente di Campobello che credeva nel progetto “Città d’Arte”, si era dato vita ad un grande impulso artistico-culturale nello spazio urbano.

Sono certo che ancora oggi possa avvenire un Rinascimento di questa città.

Ma sono anche sicuro che, oltre a creare, bisogna difendere, salvaguardare, ciò che è stato costruito.

Purtroppo quanto era stato costruito, patrimonio comune, nessuno lo ha difeso in questi ultimi quindici anni: né le Amministrazioni, né coloro che quelle Amministrazioni avevano voluto e sostenuto, nemmeno altri che sono rimasti ad osservare criticando in sordina questo degrado.

C’è tanto da fare.

Ora, con questo video, ci tengo però a segnalare la necessità d’interventi urgenti per evitare l’ulteriore degrado del mural ceramico “L’Iliade” che ha sofferto danni per atti vandalici.

L’opera è rimasta perfetta per anni, qui su una parete esterna del Centro Polivalente, fino a che alcuni colpi di pietra non ne hanno ferito la superficie facendo saltare lo smalto.

In quelle ferite l’acqua è penetrata e penetra creando ulteriori danni.

Ho chiesto più volte alle Amministrazioni passate d’intervenire, non solo dando la mia piena disponibilità ma fornendo anche accurate relazioni illustrate sui danni e la loro evoluzione.

Non ho avuto alcuna risposta.

Con l’artista Silvia Lotti chiedo fermamente all’Amministrazione attuale, che ci sembra ben predisposta a un Rinascimento di Campobello, d’intervenire urgentemente per salvare quest’opera d’arte, “L’Iliade”, che è di tutti.

E ci auguriamo di sensibilizzare in proposito quanti vedranno e ascolteranno questo video: affinché non solo, eventualmente, approvino, ma fattivamente intervengano alzando la loro voce per unirla alla nostra.