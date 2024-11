E’ al vaglio e quindi alla firma del nostro Capo della Polizia, Vittorio Pisani, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il piano di distribuzione del personale appartenente al Ruolo degli Ispettori e degli Agenti e Assistenti da immettere sul territorio nazionale.

Volgiamo precisare che la carenza di personale è omogenea e catastrofica presso tutti gli Uffici di Polizia dislocati sul territorio nazionale, non vorremmo che le spinte emozionali, causate dai recenti episodi criminali in alcune realtà territoriali, possano in qualche modo influenzare le imminenti decisioni su dove dislocarle da parte del Ministro dell’Interno congiuntamente al nostro Capo della Polizia . La criminalità e i problemi di ordine pubblico sono in crescente numero dappertutto, non è immaginabile che l’immissione in ruolo di giovani agenti possano confluire per la maggior parte in un solo contesto territoriale, occorre sanare delle situazioni che da tempo aspettano una riposta concreta da parte del centro. Confidiamo all’equilibrio fino ad oggi dimostrato dal nostro Capo della Polizia e dal Ministro dell’Interno.