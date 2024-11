Nell’ambito della continua lotta al traffico di droga, principale fonte di approvvigionamento per la criminalità organizzata, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 26enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è scattato al termine di una mirata attività info-investigativa, che ha spinto i militari a concentrare l’attenzione nelle zone tra il viale Mario Rapisardi e via Giuseppe Fava. Le informazioni infatti erano relative ad un giovane, già noto per precedenti vicende giudiziarie legate agli stupefacenti, che era solito girare frequentemente in quelle aree a bordo di uno scooter, probabilmente trasportando droga pronta per la vendita. Ottenuti, quindi, tutti i dati necessarie per intervenire, i Carabinieri hanno pertanto predisposto un meticoloso piano d’azione e organizzato un servizio di pattugliamento con più auto civette ed in modalità discreta, nelle aree di interesse, finalizzato a individuare e bloccare il pusher.

Il momento più propizio per intervenire, si è presentato, per gli investigatori, nel pomeriggio intorno alle 16:00 quando, il giovane è stato finalmente individuato a bordo del suo scooter, nei pressi di un tabacchino. Alla vista dell’equipaggio, che velocemente stava per raggiungerlo, il 26enne, ha cercato di allontanarsi, ma non ha avuto scampo, è stato subito circondato dai Carabinieri, bloccato e messo in sicurezza. Durante il controllo, i militari del Nucleo hanno distintamente percepito un forte odore acre, chiaramente riconducibile alla marijuana, proveniente dallo zaino che portava sulle spalle, segnale questo che ha ulteriormente confermato le loro ipotesi investigative. Procedendo, quindi, alla perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto dentro la borsa ben 43 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 300 grammi. Sono stati inoltre trovati 4 involucri di “moonrock,” una sostanza marrone con consistenza simile a piccoli ciottoli rivestiti di resina concentrata di cannabis, per un peso totale di 27 grammi; 4 dosi di “dry,” un derivato solido della cannabis dal peso complessivo di 25 grammi; 1 dose di “hashish mousse,” una variante morbida dell’hashish, per un peso di 7 grammi.

Oltre a queste sostanze, l’uomo aveva con sé anche 7 sigarette elettroniche ad alto contenuto di THC, ciascuna capace di erogare circa 200 tiri. Tutto lo stupefacente sequestrato, avrebbe fruttato circa 5.000 €. Insieme agli stupefacenti, gli investigatori hanno trovato anche 560 € in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. L’uomo, pertanto, è arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Catania che ha convalidato il provvedimento disponendo pe lui gli arresti domiciliari.