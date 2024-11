Psicologa, cantante, scrittrice e ricercatrice musicale Giovanna Caruana.

Certamente c’è tanto nella ‘valigia’ di quest’ artista nissena .

Il suo contenitore di talento prende forma di valigia questa volta per rilegarsi nel suo racconto ‘Le lettere nella valigia di cuoio’ vincitore nel 2024 del XV premio internazionale Navarro e del premio Scala dei Turchi ed anche riconoscimento di merito al Premio Luigi Pirandello 2023.

Silvio Benedetto e Silvia Lotti che accoglieranno Giovanna alla Saletta Minerva di Campobello di Licata (AG), sabato 16 novembre alle ore 18, non solo ascolteranno la sua voce che illustra alcuni suoi passaggi narrativi ma anche il suo canto.

La sua musicalità nasce per via paterna nell’ ambito della lirica per fondersi poi con le radici del folk siciliano della sua terra.

Nella serata darà completezza al simposio la mostra personale di Luisa Racanelli, artista della Nuova Figurazione Romana, e dipinti di alcuni artisti contemporanei dell’ ‘Isola che c’è ‘.

Silvia Lotti, assai attesa dal pubblico per la qualità della sua voce recitativa e per la sua creatività nei disegni fiabeschi, anticiperà un suo lavoro sul tema di Cola pesce che in un futuro non lontano dialogherà con ‘La leggenda di Colapesce’ canzone che ama interpretare Giovanna Caruana.

Un altro incontro da non perdere.

