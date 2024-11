Con ordinanza sindacale, chiusa al traffico veicolare la via Livorno, nel tratto compreso tra le vie Pascoli e Montenero. In nn sopralluogo il personale dell’ufficio tecnico comunale ha constatato la presenza di un’apertura del manto stradale al centro della carreggiata della suddetta via. L’apertura del pavimento stradale rappresenta un pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni. La chiusura della strada è stata disposta per evitare ogni pericolo, sino al completamento dell’intervento di ripristino in sicurezza. All’ufficio tecnico l’incarico di collocare le dovute segnalazioni stradali, alle forze dell’ordine l’esecuzione del provvedimento sindacale.

Giovanni Blanda