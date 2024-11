A Siculiana il sindaco Peppe Zambito ha nominato un nuovo assessore: si tratta di Mariangela Vaccarino che subentra a Valentina Puccio.

Al neo assessore assegnate le deleghe: Verde Pubblico e Ville Comunali, Pubblica Istruzione, Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Il gruppo Sikania si congratula con il neo assessore Mariangela Vaccarino, donna dalle mille risorse capace, disponibile e preparata. Già assessore nella scorsa legislatura con esperienza ventennale nel sociale conosciuta per la sua sensibilità per gli ultimi e per le persone con disabilità. Sicuri del contributo che potrà dare all’amministrazione in carica gli auguriamo un buon lavoro.