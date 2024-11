Costruzione della palestra e del completamento di parte dei laboratori dell’Istituto tecnico per il commercio “”Giudici Saetta e Livatino”” di Campobello di Licata. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 19 novembre, e l’intera procedura di gara verrà gestita integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale

Il finanziamento è di 3.240.000 euro, compresi 130.000,00 euro per oneri di sicurezza. La gara d’appalto pubblico è bandita dal Libero consorzio Comunale di Agrigento. Si tratta di lavori interamente finanziati con fondi statali previsti dalla Legge n. 145/2018, destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole.

Giovanni Blanda