Il Sindaco Milco Dalacchi:””Continuiamo a pulire le discariche abusive. Prosegue il nostro impegno per ripristinare il decoro dei nostri spazi e tutelare l’ambiente.

Le operazioni di pulizia nelle aree periferiche di Naro sono in corso, e grazie al lavoro costante dei nostri operatori stiamo rimuovendo i rifiuti accumulati in diverse discariche abusive.

Ricordiamo a tutti i cittadini l’importanza di rispettare il nostro territorio e invitiamo al buon senso: mantenere pulito è un gesto di civiltà e amore per la nostra comunità. Evitiamo insieme questi gesti che deturpano la bellezza della nostra terra. Facciamo la differenza, insieme!””

GIOVANNI BLANDA