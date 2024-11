Tragedia a Messina. Un motociclista di cinquantacinque anni – Giuseppe Ingemi – è deceduto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Garibaldi, a pochi passi dalla fontana di Nettuno della città peloritana. L’uomo viaggiava a bordo della sua Harley Davidson quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione.

Sono stati alcuni passanti a prestare il primo soccorso e allertare un’ambulanza ma all’arrivo degli operatori non c’era più niente da fare. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della Polizia locale. Un aiuto per ricostruire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.