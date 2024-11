Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, le sanzioni per chi supera i limiti di velocità diventano più severe. Per violazioni tra 10 e 40 km/h oltre il limite, le multe variano da 173 a 694 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni in caso di infrazione ripetuta in area urbana entro un anno. Per superamenti tra 40 e 60 km/h, le multe salgono a 543-2.170 euro e la patente può essere sospesa da 1 a 3 mesi. Infine, per chi eccede i 60 km/h, le multe vanno da 845 a 3.342 euro, con patente sospesa da 6 a 12 mesi.

Stretta su alcol e guida in stato di ebbrezza

Il tasso alcolemico diventa un criterio decisivo per sanzionare i guidatori. Per valori tra 0,5 e 0,8 g/l, è prevista una multa tra 573 e 2.170 euro e la sospensione della patente per 3-6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/l, scatta l’arresto fino a 6 mesi, un’ammenda tra 800 e 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Per chi supera 1,5 g/l, la sospensione varia da 1 a 2 anni, con arresto da 6 mesi a un anno e una multa da 1.500 a 6.000 euro. Inoltre, i veicoli dei trasgressori dovranno essere dotati di un alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione se viene rilevato alcool nel respiro. Ogni violazione comporta una decurtazione di 10 punti patente e, in caso di recidiva entro due anni, la revoca.

Droghe: sanzioni più immediate

Il nuovo Codice elimina il requisito dello “stato di alterazione”: basta essere positivi ai test per far scattare la sospensione della patente. Gli accertamenti possono includere prelievi di saliva sul posto o analisi biologiche in strutture sanitarie. La revoca della patente è prevista fino a tre anni per chi risulta positivo.

Tutela degli animali contro l’abbandono

Aumentano le pene per chi abbandona animali, con un incremento di un terzo della sanzione. Se l’abbandono avviene usando un veicolo, la patente può essere sospesa da 6 mesi a un anno. In caso di incidenti gravi o mortali causati dall’abbandono, si applicano le norme relative all’omicidio stradale.

Regole per neopatentati e potenza dei veicoli

Per i neopatentati, i primi tre anni dalla patente B prevedono restrizioni. Nel primo anno, potranno guidare veicoli più potenti (fino a 105 kW/tonnellata), ma nei successivi due anni le limitazioni aumenteranno.

Nuove norme per monopattini e biciclette

I monopattini dovranno essere dotati di indicatori di direzione, freni e un contrassegno assimilabile alla targa. È obbligatoria l’assicurazione RC e il casco per tutti. La circolazione sarà permessa solo in aree urbane con limite fino a 50 km/h. Per le biciclette, viene introdotta l’obbligatorietà di mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri durante i sorpassi.

Stretta sull’uso del cellulare alla guida

Le sanzioni diventano più severe per chi usa il cellulare alla guida. Alla prima violazione, è prevista una multa di 250 euro, sospensione della patente da 15 giorni a due mesi e la decurtazione di 5 punti. Alla seconda infrazione, la multa sale a 350 euro, con sospensione da 1 a 3 mesi e perdita di 10 punti.

Foglio rosa e esercitazioni obbligatorie

Il foglio rosa verrà rilasciato solo dopo un numero minimo di esercitazioni certificate su autostrade, strade extraurbane e in condizioni di visibilità notturna. Questa misura punta a migliorare la formazione dei nuovi conducenti.