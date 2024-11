Ha provato a mettere a segno un furto su un camion che si trovava parcheggiato nei pressi del cimitero di Sciacca ma è stato sorpreso e bloccato dai carabinieri. Un quarantaduenne palermitano, ma residente nella città termale, è stato così arrestato dai militari dell’Arma.

L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora per una vicenda analoga, avrebbe rotto il finestrino del mezzo pesante per aprirlo. Non ha avuto tempo poiché sono intervenuti immediatamente i carabinieri. Il gip del tribunale di Sciacca ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato i domiciliari.