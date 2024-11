Sabato 23 novembre, alle ore 18:00, la Saletta Minerva di Campobello di Licata (Via Marconi, 1) si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per un evento dedicato all’arte e alla cultura. L’artista poliedrico Silvio Benedetto ci invita a un viaggio teatrale attraverso i luoghi della Sicilia, raccontati attraverso le parole, le immagini e le performance di un cast d’eccezione.

Un programma ricco di emozioni

La serata si aprirà con un’introduzione di Silvio Benedetto, che ci guiderà alla scoperta del concetto di teatralità e del suo profondo legame con la nostra percezione della realtà. A seguire, l’incontro con la scrittrice Carmela Burgio, che ci trasporterà nei luoghi più suggestivi della Sicilia, raccontandoci storie e aneddoti che hanno segnato l’identità dell’isola.

La voce intensa di Silvia Lotti darà vita a “La stazione”, un toccante testo teatrale che ci farà riflettere sui significati profondi legati ai luoghi di passaggio e di incontro.

Una mostra d’arte che completa l’esperienza

A completare l’evento, una mostra collettiva che vedrà esposte le opere di Silvio Benedetto e Silvia Lotti, affiancate da quelle di altri artisti: Calogero Alaimo, Giuseppe Costanza, Angiolo Mantovanelli, Angelo Monachello, Teresa Monaca, Giovanni Proietto, Luisa Racanelli, Dario Rigoni e Diego Romeo. A loro si uniranno anche i giovani talenti Alison e Zeno.

Un’occasione da non perdere

Non perdere l’opportunità di immergerti in un’atmosfera ricca di suggestioni, dove l’arte, la cultura e la bellezza si fondono in un’unica esperienza indimenticabile.

Informazioni utili:

* Data: Sabato 23 novembre 2024

* Ora: 18:00

* Luogo: Saletta Minerva, Via Marconi, 1 – Campobello di Licata (AG)

* Link Evento: https://www.facebook.com/share/19vWoRaL3t/