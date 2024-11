Confronto costruttivo , a Ravanusa, fra l’onorevole Ismaele La Vardera. Il dirigente Michele Di Pasquali: “”I nostri studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con l’Onorevole La Vardera, primo firmatario della legge anti-crack e presidente dell’intergruppo parlamentare contro le droghe.

Durante l’incontro, ha illustrato gli obiettivi e il percorso che ha portato all’approvazione all’unanimità della nuova legge, un importante strumento per contrastare la diffusione della terribile droga crack. Una legge “nata dal basso”, grazie al contributo di docenti, psicologi e operatori del sociale, con l’obiettivo di offrire supporto alle vittime di tossicodipendenza e attivare azioni preventive efficaci.

Un momento di grande valore educativo che ha acceso un dialogo profondo sul tema della prevenzione e del contrasto alle dipendenze. I ragazzi hanno mostrato grande attenzione e sensibilità, ponendo domande e dimostrando interesse verso un problema così attuale e urgente””.

Il dirigente scolastico Michele Di Pasquali e tutto il personale scolastico hanno voluto ringraziare il politico per aver condiviso con noi la sua esperienza e per il suo impegno quotidiano per il bene della comunità.

GIOVANNI BLANDA