Sabato 30 novembre 2024, alle ore 18:00, la Saletta Minerva di Campobello di Licata (AG) si prepara ad ospitare un evento artistico di grande interesse: la mostra “ANIMALI”, presentata da Silvio Benedetto e Silvia Lotti.

L’esposizione promette di essere un percorso suggestivo attraverso le interpretazioni artistiche del mondo animale, coinvolgendo diversi artisti con prospettive uniche. Oltre ai curatori Silvio Benedetto e Silvia Lotti, parteciperanno alla mostra Flavia Benedetto, Giuseppe Costanza, Angelo Monachello, insieme a contributi di un Anonimo messicano, Ester Middioni e Asia Siracusa.

Il programma dell’evento prevede due interventi particolarmente interessanti:

– Giuseppina Ruiz presenterà “L’ippogrifo”, un intervento che probabilmente esplorerà il mitico essere mezzo cavallo e mezzo aquila

– Angela Luisa Montaperto de Landin intratterrà il pubblico con “L’arte della cioccolata”

A completare l’atmosfera dell’evento, saranno serviti i tradizionali taralli di Racalmuto, un tocco di genuinità siciliana che arricchirà l’esperienza culturale.

L’appuntamento è per sabato 30 novembre alle 18:00 presso la Saletta Minerva, in via Marconi 1 a Campobello di Licata.

Un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e degli animali.​​​​​​​​​​​​​​​​

