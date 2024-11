L’Amministrazione Comunale approva il progetto esecutivo per un nuovo centro socio-educativo per minori

L’Amministrazione Comunale prosegue con impegno nella sua missione di migliorare la qualità della vita e garantire pari opportunità per i cittadini più giovani.

Approvato in via definitiva il progetto esecutivo per la riqualificazione di un edificio comunale situato in via A. Diaz. La struttura sarà destinata ad accogliere servizi socio educativi e sociali per minori, rispondendo alle necessità della fascia d’età 4-18 anni.

“Abbiamo preso un edificio pubblico e un bisogno sociale, per fare nascere una nuova possibilità. Il nostro impegno è tutto qui: dare risposte concrete, ogni giorno. Questo centro non sarà solo di chi lo userà. Sarà il simbolo di una città che pensa ai suoi giovani. Sarà un posto che cresce con loro, che cambia con loro, che parla la loro lingua. Sarà aperto, inclusivo, utile. Perché, alla fine, tutto questo è per loro: i ragazzi di oggi, gli adulti di domani”.

Questo intervento, del valore complessivo di € 750.000, mira a riqualificare un immobile comunale, trasformandolo in un centro di riferimento per l’educazione e il supporto sociale dei giovani. Il progetto si inserisce nel quadro degli obiettivi strategici dell’Amministrazione, che includono la promozione della parità di genere e la riduzione dei divari territoriali e sociali.

L’Amministrazione ha dimostrato grande attenzione nel garantire la piena conformità del progetto agli standard tecnici e normativi richiesti. La proposta progettuale è stata validata e adeguata in linea con l’Avviso 4.3.1 del Dipartimento alla Famiglia e alle Politiche Sociali pubblicato in GURS n.36 del 09/08/24.

La trasparenza e l’efficienza nella gestione amministrativa hanno permesso di ottenere tutti i pareri tecnici necessari per l’approvazione.

Un progetto all’avanguardia con delle caratteristiche di rilievo, che prevede delle aule multifunzionali e spazi per attività didattiche e ludiche. Ed anche Impianti di ultima generazione, tra cui un sistema fotovoltaico per garantire la sostenibilità energetica. Opere di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale. Sono inoltre previsti interventi mirati a valorizzare l’aspetto estetico e culturale dell’area, con la realizzazione di murales artistici.

L’apertura di questo centro rappresenta un’opportunità unica per il territorio, contribuendo a creare un ambiente inclusivo e accogliente per i giovani e le loro famiglie. La struttura sarà attrezzata per rispondere alle esigenze educative e sociali di minori provenienti da contesti diversi, promuovendo il dialogo e l’integrazione.

“La realizzazione di questo progetto – ha detto da parte sua l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Giordano – riflette il nostro costante impegno a investire sul futuro della nostra comunità, mettendo al centro i giovani e le loro necessità. Grazie al lavoro di squadra, stiamo trasformando un edificio in un punto di riferimento per lo sviluppo sociale ed educativo del nostro territorio.”