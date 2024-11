“Siamo felici di annunciare un programma natalizio ricco di eventi e pensato per coinvolgere tutta la nostra comunità,” dichiara il Sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, che aggiunge: “Come ogni anno, il Natale è un momento speciale, un’occasione per stare insieme, celebrare e condividere momenti di gioia con i nostri cari. Per questo, quest’anno, l’amministrazione comunale ha voluto organizzare un ricco programma di eventi natalizi, con un’attenzione particolare all’inclusione sociale. Vogliamo che il Natale nel nostro comune sia una festa per tutti, dai più piccoli agli anziani, dalle famiglie alle diverse realtà sociali che arricchiscono il nostro territorio.”

“Il programma prevede luminarie scintillanti per le vie della città, la suggestiva rappresentazione del presepe vivente organizzato dall’Associazione Stella Cometa, e un vivace mercatino natalizio che vedrà la partecipazione di diverse realtà del territorio, tra cui bambini e ragazzi con le loro famiglie, persone diversamente abili del progetto “Bibliotechiamo: un volano per l’inclusione”, artigiani locali e le comunità etniche romena e marocchina. Non mancheranno, naturalmente, i tradizionali panettoncini e le caramelle per i bambini delle scuole e gli ospiti delle case di riposo.”

L’Assessore alla Cultura Debora Lo Porto aggiunge: “Abbiamo lavorato con impegno per creare un programma variegato che possa offrire momenti di gioia e svago per grandi e piccini. Dalle tradizionali luminarie al presepe vivente, dal mercatino natalizio alle iniziative per le scuole e le case di riposo, il nostro obiettivo è quello di far vivere a tutti un Natale indimenticabile. Un ringraziamento particolare va al CdA della S.R.R. Ato4 CL 2 Sud, per il contributo dato di € 5.000,00, che ha permesso di realizzare questo ricco programma di eventi. Il loro sostegno è fondamentale per la riuscita di queste iniziative che contribuiscono a rendere Delia una città sempre più viva e accogliente”.