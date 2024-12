Fiamme nel parcheggio riservato ai visitatori dei detenuti nel carcere di Agrigento. Un incendio ha danneggiato una Volkswagen Tiguan che si trovava in sosta nell’area esterna. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato il rogo. Non è ancora chiara la causa che ha innescato le fiamme.

Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o elementi che al momento possano far pensare ad un fatto doloso. In ogni caso gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella del cortocircuito. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda.