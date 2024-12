L’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti portata avanti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, ha consentito di infliggere un ulteriore colpo alla criminalità che opera nel quartiere di San Giovanni Galermo. Gli investigatori del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, infatti, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne catanese, responsabile di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

In particolare, l’attività ha avuto origine da una mirata raccolta di elementi info investigativi, che ha poi portato al blitz dell’altra notte in via capo Passero.

Approfittando, infatti, di un momento di distrazione di quello che era stato individuato come lo spacciatore, in quel momento intento a contare le dosi di droga che aveva nascosto in un borsello, i Carabinieri sono riusciti ad avvicinarsi a lui, bloccandolo prima ancora che capisse di essere ormai circondato. Messo in sicurezza, il 46enne è stato, quindi, perquisito e, nella sua tracolla, i militari dell’Arma hanno recuperato 30 dosi di marijuana da un grammo ciascuna e 70 di cocaina e crack per un peso complessivo di oltre 20 grammi. In tasca il pusher aveva 180€, molto probabilmente ricevute dagli acquirenti della droga e anche una ricetrasmittente con la quale poteva comunicare con le vedette.

Il pusher, arrestato, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto per lui gli arresti domiciliari, mentre tutta la droga e ciò che è stato recuperato durante la perquisizione, è stato sequestrato.